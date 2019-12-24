 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский отметил наградами 16 военных. СПИСОК

Зеленский отметил наградами 16 военных. СПИСОК


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских воинов орденами "За мужество" III степени и медалями "За воинскую службу Украине"

Об этом говорится в указе №949 на сайте президента.

В указе отмечается, что награды вручены воинам "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3167183

Наградить орденом №За мужество »III степени

АНТЫКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину

БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину

ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика

СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата

СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

БОРИСЕНКО Даниила Сергеевича - капитана

КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта

МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта

ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата

ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата

ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта

САЧКО Александра Дмитриевича - капитана

СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать