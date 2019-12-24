Зеленский отметил наградами 16 военных. СПИСОК

24 декабря, 2019, 17:20

Об этом говорится в указе №949 на сайте президента.

В указе отмечается, что награды вручены воинам "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3167183

Наградить орденом №За мужество »III степени

АНТЫКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину

БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину

ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика

ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика

СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата

СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы

Наградить медалью "За воинскую службу Украине"

БОРИСЕНКО Даниила Сергеевича - капитана

КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта

КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта

МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта

ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата

ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора

ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата

ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта

САЧКО Александра Дмитриевича - капитана

СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора