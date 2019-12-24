Зеленский отметил наградами 16 военных. СПИСОК
Об этом говорится в указе №949 на сайте президента.
В указе отмечается, что награды вручены воинам "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Наградить орденом №За мужество »III степени
АНТЫКОВА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшину
БАБИЧА Александра Дмитриевича - старшину
ДИБРОВА Сергея Сергеевича - прапорщика
ПЕТРЯКОВА Станислава Сергеевича - прапорщика
СЕРГИЕНКО Антона Игоревича - старшего солдата
СТАСЮКА Виталия Анатольевича - подполковника медицинской службы
Наградить медалью "За воинскую службу Украине"
БОРИСЕНКО Даниила Сергеевича - капитана
КРАВЧЕНКО Юрия Алексеевича - младшего лейтенанта
КРЮЧКОВА Артема Геннадьевича - младшего сержанта
МЕЛЬНИКА Виталия Леонидовича - старшего сержанта
ПАШКОВА Станислава Викторовича - солдата
ПОЛЕВОГО Виктора Константиновича - майора
ПОМАЗАНА Ярослава Романовича - солдата
ПРОЦЮКА Олега Владимировича - младшего лейтенанта
САЧКО Александра Дмитриевича - капитана
СЕРДЮКА Олега Анатольевича - майора
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