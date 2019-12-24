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Espreso.tvМирЗеленский назначил Тарасюка представителем Украины при Совете Европы

Зеленский назначил Тарасюка представителем Украины при Совете Европы

Борис Тарасюк
Борис Тарасюк
фото: rfe
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе №943/2019.

Борис Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2006) и недолго - исполняющим обязанности министра (5 декабря 2005 - 30 января 2007).

Тарасюк был депутатом Верховной Рады пяти созывов. Во время VIII созыва занимал должность председателя Комитета по иностранным делам, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

Тарасюк возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти". В 2017 году вошел в состав группы межпарламентских связей с Венгрией.

Тарасюк стал преемником Дмитрия Кулебы, который был отозван для консультаций 25 июня после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сейчас Кулеба работает вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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