Зеленский назначил Тарасюка представителем Украины при Совете Европы

24 декабря, 2019, 16:54

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в указе №943/2019.

Борис Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2006) и недолго - исполняющим обязанности министра (5 декабря 2005 - 30 января 2007).

Тарасюк был депутатом Верховной Рады пяти созывов. Во время VIII созыва занимал должность председателя Комитета по иностранным делам, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

Тарасюк возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти". В 2017 году вошел в состав группы межпарламентских связей с Венгрией.

Тарасюк стал преемником Дмитрия Кулебы, который был отозван для консультаций 25 июня после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сейчас Кулеба работает вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.