Яценюк поздравил украинцев, празднующих Рождество западного обряда

24 декабря, 2019, 13:21

Экс-премьер Арсений Яценюк поздравил украинцев с Рождеством западного обряда

Об этом он написал в Facebook.

"Дорогие друзья. Сегодня с первой звездой наступит сочельник. За ним придет Рождество - праздник рождения маленького Иисуса, который своим появлением озарил мир добром и надеждой. Многие украинцы в эти дни захотят друг другу здоровья и Божьей милости. А вечером соберутся, чтобы почувствовать тепло общения в кругу семьи. Искренне желаю каждому украинцу благословения и любви, веры в лучшее и непреодолимости нашего народа против любых испытаний. Пусть Господь хранит нашу страну! Христос рождается! Славим Его!" - написал он.