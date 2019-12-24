Яценюк поздравил украинцев, празднующих Рождество западного обряда
24 декабря, 2019, 13:21
Экс-премьер Арсений Яценюк поздравил украинцев с Рождеством западного обряда
Об этом он написал в Facebook.
"Дорогие друзья. Сегодня с первой звездой наступит сочельник. За ним придет Рождество - праздник рождения маленького Иисуса, который своим появлением озарил мир добром и надеждой. Многие украинцы в эти дни захотят друг другу здоровья и Божьей милости. А вечером соберутся, чтобы почувствовать тепло общения в кругу семьи. Искренне желаю каждому украинцу благословения и любви, веры в лучшее и непреодолимости нашего народа против любых испытаний. Пусть Господь хранит нашу страну! Христос рождается! Славим Его!" - написал он.
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