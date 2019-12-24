Вячеслав Чорновил стал образцом того, как нужно отстаивать Украину, - Синютка
24 декабря, 2019, 12:54
На Львовщине сегодня чествуют Вячеслава Черновола
Как пишет "Четвертая студия", народный депутат Украины Олег Синютка на своей странице в ФБ обнародовал фотографии с места проведения мероприятий чествования Вячеслава Чорновила во Львове.
"Сегодня отмечаем 82-ю годовщину со дня рождения Героя Украины Вячеслава Чорновила, который стал образцом того, как нужно отстаивать Украину. Я убежден, что сегодня он бы был в рядах тех, кто стоит за украинские интересы, верит в наш язык и церковь, стоит на страже украинского войска.
Вячеслав Чорновил - человек чести и совести, фигура, объединяющая украинцев", - отметил Олег Синютка.
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