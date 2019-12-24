На Житомирщине городской глава допустил растрату коммунальных средств, предназначенных для строительства дорог

24 декабря, 2019, 09:46

СБУ разоблачила главу Коростышевского горсовета в служебной халатности, приведшей к растрате выделенных на строительство автомобильных дорог средств городского бюджета

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, выделяемых на ремонт дорог местного значения, но подписал коммерсантам соответствующие акты", - говорится в сообщении.

Спецслужбисты инициировали комплексную судебную строительно-техническую автодорожную и экономическую экспертизу финансово-бухгалтерской документации, изъятой во время обысков. Экспертиза подтвердила, что из-за действий городского главы бюджету Коростышева был нанесен ущерб на более чем 800 тыс. грн.

23 декабря 2019 г. прокуратура Житомирской области объявила должностному лицу о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).