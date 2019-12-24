В Украину прибыл пятый вертолет Airbus для Нацгвардии
24 декабря, 2019, 19:15
24 декабря вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту "Жуляны" и вскоре будет передан для нужд Национальной гвардии Украины
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как сообщается, вертолет прилетел из Франции в рамках контракта между МВД и компанией Airbus.
"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигателевых машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины", - уточнили в МВД.
Также отмечается, что в течение 2020 года планируются поставки в Украину еще 10 вертолетов.
- 20 июня один вертолет Н225 прилетел из Франции и пополнил авиапарк в Нежине в рамках договора между МВД и компанией Airbus.
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