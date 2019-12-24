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Espreso.tvОбществоВ Украину прибыл пятый вертолет Airbus для Нацгвардии

В Украину прибыл пятый вертолет Airbus для Нацгвардии


фото: mvs.gov.ua
24 декабря вертолет Super Puma Н225 приземлился в столичном аэропорту "Жуляны" и вскоре будет передан для нужд Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщается, вертолет прилетел из Франции в рамках контракта между МВД и компанией Airbus.

"Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигателевых машин. К концу 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы Украины", - уточнили в МВД.

Также отмечается, что в течение 2020 года планируются поставки в Украину еще 10 вертолетов.

  • 20 июня один вертолет Н225 прилетел из Франции и пополнил авиапарк в Нежине в рамках договора между МВД и компанией Airbus.
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