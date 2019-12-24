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Espreso.tvОбществоВ Украине с 2020 года запустят онлайн-кинотеатр

В Украине с 2020 года запустят онлайн-кинотеатр

1 января 2020 года в тестовом режиме начинает работу новый украинский онлайн-кинотеатр Такфликс

Об этом сообщает НВ.

Такфликс будет работать как стримингова платформа легального просмотра фильмов украинского производства. На начальном этапе кураторы платформы делают акцент на авторские и независимые фильмы украинского производства последних лет.

Он будет отличаться от других онлайн-кинотеатров системой оплаты: зритель или зрительница сможет без подписки и регистрации купить отдельный онлайн-билет на выбранный фильм.

50% прибыли от продажи билетов получат режиссеры и создатели фильма, а в будущем кураторы планируют создать на Такфликсе отдельный раздел для краудфандинговых кампаний в поддержку кинопроизводства.

Основательницей Такфликса является украинский кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан.

"За последние пять лет в Украине появился не один десяток фильмов, которыми можно смело гордиться. Эти ленты путешествуют по престижным фестивалям, выигрывают награды и все чаще вызывают не только эмоции зрителей, но и бизнес-интерес сейлз-агентов, дистрибьюторов и бродкастеров всего мира. Несмотря на это, украинская аудитория не всегда имеет доступ к новому украинскому кино. В кинотеатрах его ставят на очень ограниченный период времени или в неудобные часы, а на крупных онлайн-платформах оно теряется в тени коммерческого контента. К счастью, современные технологии дают новые возможности кинодистрибуции. Пора этим воспользоваться", - рассказала Парфан.

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