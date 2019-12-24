В РФ заявили о продаже круизов с оккупированного Севастополя в оккупированную Абхазию

24 декабря, 2019, 09:27

С 24 декабря россияне продают билеты на круизный лайнер "Владимир Великий", который будет курсировать между Сочи, Сухуми и Севастополем в будущем сезоне

Об этом сообщает издание " Крим.Реалии " со ссылкой на "Черноморские круизы".

"На нашем сайте вы найдете расписание и прайс на рейсы по маршруту Сочи-Сухуми-Новороссийск-Севастополь-Сочи. Напоминаем, что навигация-2020 начнется с 1 марта 2020 года", - сообщают в компании страны-оккупанта.

Как сообщают журналисты, 15 августа стартовали продажи круизов на российский лайнер "Князь Владимир" сезона 2020 года.

В середине мая 2019 г. "Князь Владимир" прибыл в Ялту, нарушив таким образом украинское и международное законодательство.

Справка: Круизный теплоход "Князь Владимир" с 2017 года курсирует между Сочи и Севастополем по инициативе российского президента Владимира Путина. Судно осуществляет маршрут: Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. Это единственное в России пассажирское судно, входящее в санкционную зону - Крым.

Морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта), закрыты распоряжением украинских властей еще в 2014 году.