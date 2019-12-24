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Espreso.tvОбществоВ ПЦУ объяснили, почему не следует спешить с изменением даты празднования Рождества

В ПЦУ объяснили, почему не следует спешить с изменением даты празднования Рождества

Изменение даты празднования Рождества может оттолкнуть украинских верующих Московского патриархата от перехода в ПЦУ

Об этом заявил в Facebook заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Иван Зоря).

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные только лишь попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоения празднования") потенциально "законсервирует" в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед. Так что риски от реформы сейчас - очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих, Церкви ", - написал Заря.

Архиепископ Черниговский и Нежинский также распространил свое сообщение от 7 декабря 2016 года, в котором говорилось о других аргументах в пользу празднования Рождества 6 января. В частности Заря напомнил, что дата празднования Рождества на Руси была установлена в Киеве, а не в Москве, и отказываться от нее только потому, что в этот день Рождество празднует РПЦ, не является правильным.

"Если подходить даже с точки зрения традиции, то почему мы так легко хотим НАШУ традицию отдать Москве? Это выглядит так, если бы мы предложили снять в Киеве памятник св. Владимиру на том основании, что в Москве такой стоит. Далее что - кириллицу отбросим, потому ней на Москве пишут? Православие отбросим, потому что есть Московская Церковь? Хочет кто праздновать по григорианскому календарю - пусть имеет возможность. Но нивелировать украинскую календарную традицию только потому, что к ней примкнули и московиты, - путь к ссоре в обществе и расколу в Церкви", - писал Заря в 2016 году.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Православная церковь Украины в Волынской епархии отслужит рождественскую литургию и 25 декабря, и 7 января .
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