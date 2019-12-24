В Канаде произошло пять землетрясений за 7:00

24 декабря, 2019, 10:37

В течение семи часов близ острова Ванкувер, на западном побережье канадской провинции Британская Колумбия, произошли пять землетрясений различной силы

Об этом сообщает CBC.

"Сообщения о повреждениях или ранениях после пяти землетрясений, произошедших в течение семи часов возле северо-западной части острова Ванкувер в понедельник, не поступало", - говорится в публикации.

Первые толчки произошли около 8 утра и имели магнитуду 5,1. Также в 12:00 дня побережье всколыхнуло дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудой 6,0 и 4,8.

Все пять землетрясений произошли в Тихом океане, более чем в 100 километрах от города Порт Харди на глубине около пяти километров.

Центр землетрясений Канады не выдавал предупреждений об угрозе цунами.

Заметим, что остров Ванкувер, вблизи которого были зарегистрированы подземные толчки, находится в сейсмически активной зоне, но последнее смертельное землетрясение произошло здесь 70 лет назад.