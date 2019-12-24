Уайлдер стал автором лучшего нокаута года по версии The Ring

24 декабря, 2019, 13:35

Автором лучшего нокаута 2019 года стал чемпион WBC Деонтей Уайлдер, который мощным ударом сбил с ног Луиса Ортиса

Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт The Ring.

24 ноября в Лас-Вегасе (США) Деонтей Уайлдер проводил десятый защиту титула чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Его оппонентом был Луис Ортис, которого он уже побеждал весной 2018 года нокаутом в десятом раунде.

Бой завершился победой американца техническим нокаутом в седьмом раунде. Победный удар Уайлдера был признан лучшим нокаутом в 2019 году по версии авторитетного журнала The Ring.