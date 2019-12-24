Уайлдер стал автором лучшего нокаута года по версии The Ring
24 декабря, 2019, 13:35
Автором лучшего нокаута 2019 года стал чемпион WBC Деонтей Уайлдер, который мощным ударом сбил с ног Луиса Ортиса
Об этом сообщает Еспресо.TV. со ссылкой на официальный сайт The Ring.
24 ноября в Лас-Вегасе (США) Деонтей Уайлдер проводил десятый защиту титула чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Его оппонентом был Луис Ортис, которого он уже побеждал весной 2018 года нокаутом в десятом раунде.
Бой завершился победой американца техническим нокаутом в седьмом раунде. Победный удар Уайлдера был признан лучшим нокаутом в 2019 году по версии авторитетного журнала The Ring.
Scary power from Deontay Wilder. Here's the knockout! # WilderOrtiz2 pic.twitter.com/Vgi9X51FXO- Chris Burke (@chrisburke) 24 ноября 2019
- 24 ноября американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса и защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
- 3 декабря Всемирный боксерский совет санкционировал бой между чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри .
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