 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСудья КС Мельник подал в отставку, - СМИ

Судья КС Мельник подал в отставку, - СМИ

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник написал заявление об отставке

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

В то же время, причины такого решения на данный момент неизвестны.

"Мельник написал заявление об отставке по собственному желанию", - сказал источник.

Николай Мельник - (1962 г.р.) правовед-криминалист. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, научный консультант Центра Разумкова (2012), член Конституционной ассамблеи (2012). Образование: Киевская высшая школа МВД СССР имени Дзержинского, юридический факультет.

Был заместителем руководителя Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ, заместителем председателя Центризбиркома, руководителем службы председателя Верховного Суда. В марте 2014 года Счетная комиссия Верховной Рады назначил на должность судьи Конституционного суду. За его назначение проголосовали 245 народных депутатов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать