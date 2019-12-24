Судья КС Мельник подал в отставку, - СМИ

24 декабря, 2019, 19:55

Судья Конституционного суда Украины Николай Мельник написал заявление об отставке

Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.

В то же время, причины такого решения на данный момент неизвестны.

"Мельник написал заявление об отставке по собственному желанию", - сказал источник.

Николай Мельник - (1962 г.р.) правовед-криминалист. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, научный консультант Центра Разумкова (2012), член Конституционной ассамблеи (2012). Образование: Киевская высшая школа МВД СССР имени Дзержинского, юридический факультет.

Был заместителем руководителя Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ, заместителем председателя Центризбиркома, руководителем службы председателя Верховного Суда. В марте 2014 года Счетная комиссия Верховной Рады назначил на должность судьи Конституционного суду. За его назначение проголосовали 245 народных депутатов.