Судья КС Мельник подал в отставку, - СМИ
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
В то же время, причины такого решения на данный момент неизвестны.
"Мельник написал заявление об отставке по собственному желанию", - сказал источник.
Николай Мельник - (1962 г.р.) правовед-криминалист. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, научный консультант Центра Разумкова (2012), член Конституционной ассамблеи (2012). Образование: Киевская высшая школа МВД СССР имени Дзержинского, юридический факультет.
Был заместителем руководителя Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ, заместителем председателя Центризбиркома, руководителем службы председателя Верховного Суда. В марте 2014 года Счетная комиссия Верховной Рады назначил на должность судьи Конституционного суду. За его назначение проголосовали 245 народных депутатов.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-