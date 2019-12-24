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Espreso.tvОбществоСтрельба в центре Москвы: в России нашли "украинский след"

Стрельба в центре Москвы: в России нашли "украинский след"


фото: reuters
В Российской Федерации связывают деятельность подозреваемого в стрельбе у ФСБ в Москве Евгения Манюрова с так называемой украинской организацией "Этническое национальное объединение"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В результате перестрелки погибли два сотрудника российской спецслужбы и были ранены еще пять человек, среди которых гражданский. Нападавший был ликвидирован правоохранителями. Впоследствии стало известно, что им якобы был 39-летний Евгений Манюров. Ряд российских СМИ, среди которых РБК, "РЕН ТВ" и "Комсомольская правда", сообщили, что Манюров является жителем Подмосковья.

Через три дня после стрельбы возле ФСБ российские медиа начали распространять информацию о том, что Манюров входил в московскую ячейку "украинской организации "Этническое национальное объединение". Такую связь, по данным ресурса, обнаружили it-специалисты госбезопасности, которые раскрыли аккаунты Манюрова в социальных сетях.

Представители известных националистических организаций в Украине рассказали Цензор.НЕТ, что не знают ничего об этом "объединении".

"ЭНО" не имеет своего отдельного сайта. Единственные ресурсы, на которых можно найти информацию о них - это телеграмм-канал, который насчитывает более 3 тыс. подписчиков, и закрытая группа "ВКонтакте" с 972 участниками. Телеграмм-канал авторы ведут на русском языке. Именно на нем появилось сообщение, где они отрицали, что имеют отношение к стрельбе в Москве.

"Мы - не террористы. Этническое национальное объединение никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков. Путинские силовики пытаются очернить наше движение, им необходим прецедент для репрессий", - написал "ЭНО" в телеграмм-канале .

С 2014 года после различных терактов или катастроф в России в СМИ или на официальном уровне возникает версия об "украинском следе" в событиях. На этот раз очередную "визитку Яроша" в России нашли только через три дня после стрельбы возле ФСБ, только переименовали ее в "Этническое национальное объединение».

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