Страшнее, чем НАТО: Лукашенко рассказал, чего следует бояться России от Украины
Об этом он рассказал в интервью Лукашенко радиостанции Эхо Москвы.
"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо," нацики "...", - сказал белорусский лидер.
"Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот эту бешеную радикальную националистическую пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО ", - резюмировал Лукашенко.
По его словам, Беларуси, а "тем более России", лучше было бы, если бы Украина проводила хотя бы такой курс, как это было после распада Советского Союза.
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж