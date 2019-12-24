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Espreso.tvОбществоСтрашнее, чем НАТО: Лукашенко рассказал, чего следует бояться России от Украины

Страшнее, чем НАТО: Лукашенко рассказал, чего следует бояться России от Украины


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что России стоит бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов

Об этом он рассказал в интервью Лукашенко радиостанции Эхо Москвы.

"Самая большая угроза, что касается Украины для России, будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо," нацики "...", - сказал белорусский лидер.

"Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но вы знаете эти радикальные национальные силы в Украине, вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять, вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот эту бешеную радикальную националистическую пока, я не знаю, меньшинство это или их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО ", - резюмировал Лукашенко.

Лукашенко считает, что вступление Украины в НАТО "безопасности нам не прибавит", говоря о РФ и Беларуси.

По его словам, Беларуси, а "тем более России", лучше было бы, если бы Украина проводила хотя бы такой курс, как это было после распада Советского Союза.

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