США планируют сократить количество американских войск в Африке

24 декабря, 2019, 17:14

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что планируется сокращение количества американских войск в Африке или полный их вывод

Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, к такому решению в США могут прийти в рамках плана оборонного ведомства по передислокации своих войск в мире.

Особое внимание уделяется выходу американских военнослужащих с баз в Нигере и Чаде.

Также в Вашингтоне обсуждается вариант прекращения предоставления помощи Франции по борьбе с боевиками в Мали и Буркина-Фасо.

Отметим, что Пентагон готов на подобные шаги, так как сейчас главным приоритетом для США является сдерживание так называемых великих держав - России и Китая, а не борьба с террористическими группировками.

Ожидается, что окончательный ответ на этот вопрос будет в январе.

Предполагается, что инициатива военного ведомства США вызовет критику со стороны союзников, в том числе Франции.