 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША планируют сократить количество американских войск в Африке

США планируют сократить количество американских войск в Африке


фото: reuters
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что планируется сокращение количества американских войск в Африке или полный их вывод

Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, к такому решению в США могут прийти в рамках плана оборонного ведомства по передислокации своих войск в мире.

Особое внимание уделяется выходу американских военнослужащих с баз в Нигере и Чаде.

Также в Вашингтоне обсуждается вариант прекращения предоставления помощи Франции по борьбе с боевиками в Мали и Буркина-Фасо.

Отметим, что Пентагон готов на подобные шаги, так как сейчас главным приоритетом для США является сдерживание так называемых великих держав - России и Китая, а не борьба с террористическими группировками.

Ожидается, что окончательный ответ на этот вопрос будет в январе.

Предполагается, что инициатива военного ведомства США вызовет критику со стороны союзников, в том числе Франции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать