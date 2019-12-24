США планируют сократить количество американских войск в Африке
Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, к такому решению в США могут прийти в рамках плана оборонного ведомства по передислокации своих войск в мире.
Особое внимание уделяется выходу американских военнослужащих с баз в Нигере и Чаде.
Также в Вашингтоне обсуждается вариант прекращения предоставления помощи Франции по борьбе с боевиками в Мали и Буркина-Фасо.
Отметим, что Пентагон готов на подобные шаги, так как сейчас главным приоритетом для США является сдерживание так называемых великих держав - России и Китая, а не борьба с террористическими группировками.
Ожидается, что окончательный ответ на этот вопрос будет в январе.
Предполагается, что инициатива военного ведомства США вызовет критику со стороны союзников, в том числе Франции.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-