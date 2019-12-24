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Espreso.tvОбществоСпикер Госдумы и Медведчук анонсировали "широкую встречу" депутатов Украины и России

Спикер Госдумы и Медведчук анонсировали "широкую встречу" депутатов Украины и России

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал широкую встреча представителей парламентов Российской Федерации и Украины.

Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах во вторник договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".

"Речь идет о реализации Минских договоренностей в рамках "нормандского формата". Этот вопрос был основным, мы его обсудили и договорились, что следующая встреча будет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из парламента Украины", - сказал Володин.

Медведчук сообщил, что идею парламентского измерения в этом вопросе он считает стратегической, "потому что сегодня для Украины мир на Юго-Востоке - это главная задача".

Встреча представителей парламентов РФ и Украины в "более широком составе" может пройти в Европе, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Леонид Калашников.
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