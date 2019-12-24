Спикер Госдумы и Медведчук анонсировали "широкую встречу" депутатов Украины и России
Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Верховной Рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах во вторник договорились о встрече российских и украинских парламентариев в "более широком составе".
"Речь идет о реализации Минских договоренностей в рамках "нормандского формата". Этот вопрос был основным, мы его обсудили и договорились, что следующая встреча будет в более широком составе как с российской стороны, так и со стороны наших коллег из парламента Украины", - сказал Володин.
Медведчук сообщил, что идею парламентского измерения в этом вопросе он считает стратегической, "потому что сегодня для Украины мир на Юго-Востоке - это главная задача".
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