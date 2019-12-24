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Espreso.tvОперація об'єднаних силШпионы "ЛНР" получили 3 и 5 лет тюрьмы за "слив" данных об Объединенных силах и жителях Луганщины на службе Украины

Шпионы "ЛНР" получили 3 и 5 лет тюрьмы за "слив" данных об Объединенных силах и жителях Луганщины на службе Украины

Двух коллаборационистов, которые доносили на украинских военных, суд приговорил к 3 и 5 годам лишения свободы

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Два информатора незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", которых задержали контрразведчики СБУ, получили тюремные сроки", - сообщают в СБУ.

Служба безопасности рассказывает, что информаторы были с Новоайдарского района и Лисичанска. Они передавали куратору информацию о дислокации и перемещении военной техники ВСУ.

"Так после очередного "слива" боевики предприняли попытку прорыва линии обороны, что сопровождалось артиллерийским обстрелом украинских позиций. Как следствие - повреждены военные и гражданские объекты", - добавляют правоохранители.

Также в Службе отмечают, что информаторы передавали боевикам списки местных жителей, которые служат в украинских военных подразделениях и правоохранительных органах.

"Во время обысков у преступников была изъята взрывчатка и боеприпасы, а также средства связи для общения с кураторами. Среди выявленных средств поражения: тротиловая шашка, граната Ф-1, патроны различного калибра, компьютерная техника и мобильные устройства, которые использовалась для передачи врагу разведывательной информации", - рассказывают в СБУ.

В Службе добавляют, что обвиняемые полностью признали свою вину. Им назначено наказание по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и они приговорены к пяти и трех годам и трем месяцам лишения свободы.

  • Напомним, 23 декабря стало известно, что террорист "ЛНР" получил 9 лет за подготовку терактов против политиков и активистов по поручению РФ
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