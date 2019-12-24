Сакральная жертва не считает угрозой разговор двух женщин, - Звиробий об обвинении Кузьменко по делу Шеремета
24 декабря, 2019, 16:04
Маруся Звиробий не считает якобы угрозы в свой адрес в записях полиции по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета угрозой для своей жизни и достаточными для статуса "сакральной жертвы"
Обращение Маруси Звиробий объявила экс-нардеп Елена Корчинская в зале суда, передает Еспресо.TV.
"По просьбе Маруси Звиробий, она просила, чтобы прокуроры это слышали. На судилище над Юлией Кузьменко, прокурор предъявляет за угрозы сакральной жертвы Маруси. Я, Маруся Звиробий, прошу передать прокурору, что сакральная жертва не считает угрозой разговор двух женщин без угрозы от первого лица. Без обсуждения плана действий и исполнителей, без соответствующих боекомплектов. Зеленскому это тоже можно передать. Юле-волю! " - заявила Корчинская.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- 20 декабря, когда апелляция не состоялась из-за неявки прокуроров и спецназовцы силой вытащили Юлию Кузьменко из зала суда, сообщалось, что поручиться за подозреваемую готовы 20 человек.
- Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек .
- Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет ехать из Украины.
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