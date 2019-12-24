Россиянин пытался вывезти из Украины исторические ценности ХVIII-XIX веков
24 декабря, 2019, 10:40
"В пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген". Им как пассажир ехал гражданин России 1965 года. Во время осмотра чемодана иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и Георгиевский крест", - сообщают в ГНСУ.
23 декабря на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками предотвратили незаконное перемещение через границу старинных монет и Георгиевского креста, которые пытался вывезти гражданин РФ
Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"В пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген". Им как пассажир ехал гражданин России 1965 года. Во время осмотра чемодана иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и Георгиевский крест", - сообщают в ГНСУ.
Также пограничники заявили, что обнаруженные при осмотре чемоданы предметы изъяты.
Ценности будут отправлены на экспертизу для установления их стоимости.
- Напомним, 23 декабря стало известно, что ГНСУ раскрыла схему незаконной переправки мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС на Херсонщине
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-