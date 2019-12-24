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Espreso.tvОбществоРоссиянин пытался вывезти из Украины исторические ценности ХVIII-XIX веков

Россиянин пытался вывезти из Украины исторические ценности ХVIII-XIX веков


фото: dpsu.gov.ua
23 декабря на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками предотвратили незаконное перемещение через границу старинных монет и Георгиевского креста, которые пытался вывезти гражданин РФ

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"В пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыл автомобиль марки "Фольксваген". Им как пассажир ехал гражданин России 1965 года. Во время осмотра чемодана иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и Георгиевский крест", - сообщают в ГНСУ.
Также пограничники заявили, что обнаруженные при осмотре чемоданы предметы изъяты.

Ценности будут отправлены на экспертизу для установления их стоимости.

  • Напомним, 23 декабря стало известно, что ГНСУ раскрыла схему незаконной переправки мигрантов и наркотических веществ из Турции в страны ЕС на Херсонщине
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