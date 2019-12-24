Разработка идет по плану: Путин снова пугает "супероружием", которое "не имеет аналогов"

24 декабря, 2019, 16:37

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа над новейшим, не имеющим аналогов в мире, оружием идет по плану

Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, пишет Интерфакс.

В частности, российские военные специалисты продолжают работы над межконтинентальной баллистической ракетой повышенной мощности "Сармат", гиперзвуковой ракетой "Циркон", подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой с ядерной силовой установкой "Буревестник".

По словам Путина, в отличие от Советского Союза, который "догонял" США в разработке ядерного оружия и межконтинентальных ракет, Россия на данном этапе занимает первенство.

"Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - сказал глава Кремля.

Согласно планам Минобороны РФ, испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут завершены в 2021 году.

Путин добавил, что на вооружение ракетных войск стратегического назначения начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард".

На вооружении уже стоят гиперзвуковые комплексы авиационного базирования "Кинжал" и лазерные боевые комплексы "Пересвет".

"Буревестник", также известный как "Skyfall", прошел испытания один раз в начале этого года, а до этого оружие тестировали четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года. Каждое испытание было неудачным.

В разведке США говорят, что самый долгий полет "Буревестника" длился всего 2 минуты, а самый короткий запуск - всего 4 секунды. Все испытания, очевидно, свидетельствуют, что ядерное "сердце" крылатой ракеты не срабатывает. Именно поэтому оружие не может достичь той цели, к которой стремится Путин.