Расставили ловушки: украинец объяснил, почему сорвался бой с самым богатым боксером мира
24 декабря, 2019, 19:10
Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что ему не удалось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, потому что его команда все время выставляла ловушки
Об этом сообщает "ОтДушиВДушу" в youtube.
Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, почему не получилось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом на ринге, а также признался что не теряет надежды на этот бой.
"Не получилось договориться, потому что его команда вписывала различные штрафы. Они составили контракт и везде расставили ловушки. Также не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Попробуем организовать бой против Альвареса в 2020 году", - заявил Деревянченко.
- Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину.
- Напомним, 9 октября Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов Саулу Альваресу.
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