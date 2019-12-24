Расставили ловушки: украинец объяснил, почему сорвался бой с самым богатым боксером мира

24 декабря, 2019, 19:10

Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что ему не удалось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, потому что его команда все время выставляла ловушки

Об этом сообщает "ОтДушиВДушу" в youtube.

Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, почему не получилось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом на ринге, а также признался что не теряет надежды на этот бой.

"Не получилось договориться, потому что его команда вписывала различные штрафы. Они составили контракт и везде расставили ловушки. Также не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Попробуем организовать бой против Альвареса в 2020 году", - заявил Деревянченко.