 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРасставили ловушки: украинец объяснил, почему сорвался бой с самым богатым боксером мира

Расставили ловушки: украинец объяснил, почему сорвался бой с самым богатым боксером мира


фото: twitter
Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, что ему не удалось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом, потому что его команда все время выставляла ловушки

Об этом сообщает "ОтДушиВДушу" в youtube.

Украинский боксер Сергей Деревянченко рассказал, почему не получилось встретиться с мексиканцем Саулем Альваресом на ринге, а также признался что не теряет надежды на этот бой.

"Не получилось договориться, потому что его команда вписывала различные штрафы. Они составили контракт и везде расставили ловушки. Также не согласились дать ту сумму, о которой говорил мой менеджер. Я не знаю, сколько они предлагали, но мы хотели семь миллионов долларов. Попробуем организовать бой против Альвареса в 2020 году", - заявил Деревянченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать