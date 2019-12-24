"Скрываться принципиально не хочу": Кузьменко выступила в суде по поводу меры пресечения
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Прятаться принципиально не хочу. Я хочу защитить свое честное имя, пойду на все возможные экспертизы, главное, чтобы независимые, даже настаиваю на освещении экспертиз", - сказала Кузьменко.
Подозреваемая подчеркнула, что не может также скрываться на оккупированных Россией территориях, поскольку находится в базах террористов "ДНР" и "ЛНР" как человек, который поддерживал украинскую армию.
"Украина - единственная страна, где я могу находиться", - отметила Кузьменко.
Кроме того, Кузьменко раскритиковала версию обвинения о мотиве убийства из соображений "доминирования белой расы".
"Все доказательства мы дали. Для меня сказка о белой расе и все остальное - хуже только сказка о Будапештском меморандуме", - сказала Кузьменко.
Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек .
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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