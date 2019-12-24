"Скрываться принципиально не хочу": Кузьменко выступила в суде по поводу меры пресечения

24 декабря, 2019, 14:55

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет уезжать из Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Прятаться принципиально не хочу. Я хочу защитить свое честное имя, пойду на все возможные экспертизы, главное, чтобы независимые, даже настаиваю на освещении экспертиз", - сказала Кузьменко.

Подозреваемая подчеркнула, что не может также скрываться на оккупированных Россией территориях, поскольку находится в базах террористов "ДНР" и "ЛНР" как человек, который поддерживал украинскую армию.

"Украина - единственная страна, где я могу находиться", - отметила Кузьменко.

Кроме того, Кузьменко раскритиковала версию обвинения о мотиве убийства из соображений "доминирования белой расы".

"Все доказательства мы дали. Для меня сказка о белой расе и все остальное - хуже только сказка о Будапештском меморандуме", - сказала Кузьменко.

Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек .