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Espreso.tvОбщество"Скрываться принципиально не хочу": Кузьменко выступила в суде по поводу меры пресечения

"Скрываться принципиально не хочу": Кузьменко выступила в суде по поводу меры пресечения

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет уезжать из Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Прятаться принципиально не хочу. Я хочу защитить свое честное имя, пойду на все возможные экспертизы, главное, чтобы независимые, даже настаиваю на освещении экспертиз", - сказала Кузьменко.

Подозреваемая подчеркнула, что не может также скрываться на оккупированных Россией территориях, поскольку находится в базах террористов "ДНР" и "ЛНР" как человек, который поддерживал украинскую армию.

"Украина - единственная страна, где я могу находиться", - отметила Кузьменко.

Кроме того, Кузьменко раскритиковала версию обвинения о мотиве убийства из соображений "доминирования белой расы".

"Все доказательства мы дали. Для меня сказка о белой расе и все остальное - хуже только сказка о Будапештском меморандуме", - сказала Кузьменко.

Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек .

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастьолову.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.

 

 

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