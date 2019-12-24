"Русских начали душить": Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, - Лукашенко

24 декабря, 2019, 17:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина "сама дала повод к российско-украинскому конфликту"

Об этом он заявил в интервью Эхо Москвы.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее - ну, вопросы, которых не должно быть в Украине! Как бы то ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там не было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси считает, что Крым "де-факто русский, юридически это не оформлено". Он отметил, что не дает оценки чей Крым, но указал на то, что украинцы "никак обороняли эту землю".