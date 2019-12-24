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Espreso.tvОбщество"Палкой сверху, бей": в российской школе спецназ показал, как разгонять протесты

"Палкой сверху, бей": в российской школе спецназ показал, как разгонять протесты

В одной из школ в Челябинской области на посвящении детей в кадеты силовики показали приемы сдерживания протестующих

Об этом сообщает Настоящее время.

На торжественную линейку в школе спецназ пришел в форме, с металлическими щитами и продемонстрировал, как бить дубинками демонстрантов. На видео молодой специалист приказывает: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!". А бойцы выполняют соответствующие движения.

По словам депутата законодательного собрания региона Ольги Мухометьяровой, родителей на линейку не приглашали, и они узнали, как детей посвятили в кадеты, только после репортажа на местном телевидении, сообщает Znak.com.

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