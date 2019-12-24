"Палкой сверху, бей": в российской школе спецназ показал, как разгонять протесты

24 декабря, 2019, 11:59

В одной из школ в Челябинской области на посвящении детей в кадеты силовики показали приемы сдерживания протестующих

Об этом сообщает Настоящее время.

На торжественную линейку в школе спецназ пришел в форме, с металлическими щитами и продемонстрировал, как бить дубинками демонстрантов. На видео молодой специалист приказывает: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!". А бойцы выполняют соответствующие движения.

Что они творят? Уже второе видео со школьниками и разгоном митингов. Горшочек, не вари!



Источник: https://t.co/jy4ZPe4DzW pic.twitter.com/D6B3Jhpyvt - Znak.com (@znak_com) December 23, 2019

По словам депутата законодательного собрания региона Ольги Мухометьяровой, родителей на линейку не приглашали, и они узнали, как детей посвятили в кадеты, только после репортажа на местном телевидении, сообщает Znak.com.