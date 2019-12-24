"Палкой сверху, бей": в российской школе спецназ показал, как разгонять протесты
24 декабря, 2019, 11:59
В одной из школ в Челябинской области на посвящении детей в кадеты силовики показали приемы сдерживания протестующих
Об этом сообщает Настоящее время.
На торжественную линейку в школе спецназ пришел в форме, с металлическими щитами и продемонстрировал, как бить дубинками демонстрантов. На видео молодой специалист приказывает: "Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!". А бойцы выполняют соответствующие движения.
Что они творят? Уже второе видео со школьниками и разгоном митингов. Горшочек, не вари!- Znak.com (@znak_com) December 23, 2019
Источник: https://t.co/jy4ZPe4DzW pic.twitter.com/D6B3Jhpyvt
По словам депутата законодательного собрания региона Ольги Мухометьяровой, родителей на линейку не приглашали, и они узнали, как детей посвятили в кадеты, только после репортажа на местном телевидении, сообщает Znak.com.
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