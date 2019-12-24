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Espreso.tvОбщество"Не о лайках и соцсетях": Гончарук анонсировал онлайн-проект по повышению цифровой грамотности украинском

"Не о лайках и соцсетях": Гончарук анонсировал онлайн-проект по повышению цифровой грамотности украинском


фото: kmu.gov.ua
Министерство цифровой трансформации 21 января запустит национальную образовательную онлайн-платформу по цифровой грамотности "Действие. Цифровое образование"

О запуске Национальной программы цифровой грамотности заявил премьер-министр Алексей Гончарук совместно с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, передает Правительственный портал.

"Сегодня мы делаем еще один важный шаг - шаг к преодолению цифрового неравенства в Украине. Необходимые цифровые навыки должны быть доступны всем", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации.

"Сейчас в программе Правительства указанная амбициозная цель - научить минимум 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Причем 70% должно быть в возрасте от 30 до 60+ лет. Цель абсолютно реалистичная - у нас уже подготовлен конкретный план действий, как этого достичь. мы создаем онлайн-платформу с пятью различными категориями курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Кроме этого, мы налаживаем сотрудничество с ЦНАП, библиотеками, частным сектором, школами и университетами. Планируем создание собственной сети оффлайн-хабов, чтобы охватить программой как можно больше людей", - рассказал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Во время презентации были озвучены следующие цифры:

53,5% украинцев находятся ниже отметки "средний уровень" в вопросах цифровой грамотности. Не обладают цифровыми навыками 15,1% украинцев, а обладают низким уровнем цифровых навыков 37,9% граждан. 34% украинцев в возрасте 18-70 лет за последний год становились объектом хотя бы одного из видов мошенничества в Интернете, а среди молодежи в возрасте 10-17 лет - 49,5% украинцев становились жертвами онлайн-мошенничества. Наиболее незащищенными сегментами в интернете есть молодежь до 16 лет, и люди старше 60 лет.

Исследования уже доступны по ссылке.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что запуск национальной онлайн-платформы по цифровой грамотности - это историческое событие, которое станет началом цифрового прорыва Украины.

 
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