 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПродюсер Одесского кинофестиваля Синькевич отказалась повторно подавать на главу Госкино

Продюсер Одесского кинофестиваля Синькевич отказалась повторно подавать на главу Госкино


фото: opinionua
Генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая не прошла предварительный конкурс на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино, отказалась подавать на повторный конкурс

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Последние месяцы грубой ситуации с конкурсом на должность главы Госкино стали для меня серьезным испытанием - профессиональным и личным. Этот опыт показал, что я точно делаю то, что люблю и в той сфере, в которую я верю. Вопрос, который мне задавали чаще всего в последнее время и которого ждут ответ: "Пойду ли я на повторный конкурс?". И мое решение - нет", - написала она.

Также Синькевич отметила, что продолжит содействовать развитию украинского киноиндрустрии.

"Мне не безразлично, кто возглавит Госкино, и я пристально буду следить за ходом конкурса, а также готова помогать тем, кто решит попробовать пройти этот путь. Это большая жертва, которая требует незаурядного мужества. Прием документов на повторный конкурс продолжается до 28 декабря", - добавила Синькевич.

Напомним, единственный кандидат в конкурсе на должность председателя Госкино не прошла собеседование .

25 ноября в Киеве началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по поводу кандидата на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Юлии Синькевич.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать