Продюсер Одесского кинофестиваля Синькевич отказалась повторно подавать на главу Госкино
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Последние месяцы грубой ситуации с конкурсом на должность главы Госкино стали для меня серьезным испытанием - профессиональным и личным. Этот опыт показал, что я точно делаю то, что люблю и в той сфере, в которую я верю. Вопрос, который мне задавали чаще всего в последнее время и которого ждут ответ: "Пойду ли я на повторный конкурс?". И мое решение - нет", - написала она.
Также Синькевич отметила, что продолжит содействовать развитию украинского киноиндрустрии.
"Мне не безразлично, кто возглавит Госкино, и я пристально буду следить за ходом конкурса, а также готова помогать тем, кто решит попробовать пройти этот путь. Это большая жертва, которая требует незаурядного мужества. Прием документов на повторный конкурс продолжается до 28 декабря", - добавила Синькевич.
Напомним, единственный кандидат в конкурсе на должность председателя Госкино не прошла собеседование .
25 ноября в Киеве началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по поводу кандидата на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Юлии Синькевич.
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Экс-глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что Синькевич "срезали" непрофессиональными вопросами .
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Украинские кинематографисты выступили в поддержку Синькевич с письмом к президенту, правительству и министру культуры, молодежи и спорта Украины.
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