Продюсер Одесского кинофестиваля Синькевич отказалась повторно подавать на главу Госкино

24 декабря, 2019, 12:40

Генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая не прошла предварительный конкурс на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино, отказалась подавать на повторный конкурс

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Последние месяцы грубой ситуации с конкурсом на должность главы Госкино стали для меня серьезным испытанием - профессиональным и личным. Этот опыт показал, что я точно делаю то, что люблю и в той сфере, в которую я верю. Вопрос, который мне задавали чаще всего в последнее время и которого ждут ответ: "Пойду ли я на повторный конкурс?". И мое решение - нет", - написала она.

Также Синькевич отметила, что продолжит содействовать развитию украинского киноиндрустрии.

"Мне не безразлично, кто возглавит Госкино, и я пристально буду следить за ходом конкурса, а также готова помогать тем, кто решит попробовать пройти этот путь. Это большая жертва, которая требует незаурядного мужества. Прием документов на повторный конкурс продолжается до 28 декабря", - добавила Синькевич.

Напомним, единственный кандидат в конкурсе на должность председателя Госкино не прошла собеседование .

25 ноября в Киеве началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по поводу кандидата на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Юлии Синькевич.