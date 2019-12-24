Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции
24 декабря, 2019, 11:09
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей официальной резиденции Дворце Алворада
Как сообщает Associated Press, Болсонару сделали компьютерную томографию черепа, которая не выявила никаких нарушений.
Президент пробудет под наблюдением врачей от 6 до 12 часов.
В заявлении не было никаких других подробностей об инциденте, но бразильские СМИ писали, что Болсонару поскользнулся в ванной и ударился головой.
Также отмечается, что в этом месяце Болсонару заявил советникам, что чувствует чрезвычайную усталость и попросил сократить его повестку дня до конца года.
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