Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции

24 декабря, 2019, 11:09

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей официальной резиденции Дворце Алворада

Как сообщает Associated Press, Болсонару сделали компьютерную томографию черепа, которая не выявила никаких нарушений.

Президент пробудет под наблюдением врачей от 6 до 12 часов.

В заявлении не было никаких других подробностей об инциденте, но бразильские СМИ писали, что Болсонару поскользнулся в ванной и ударился головой.

Также отмечается, что в этом месяце Болсонару заявил советникам, что чувствует чрезвычайную усталость и попросил сократить его повестку дня до конца года.