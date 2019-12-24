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Espreso.tvОбществоПрезидента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции

Президента Бразилии госпитализировали после падения в резиденции


фото: reuters
Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали после того, как он упал в своей официальной резиденции Дворце Алворада

Как сообщает Associated Press, Болсонару сделали компьютерную томографию черепа, которая не выявила никаких нарушений.

Президент пробудет под наблюдением врачей от 6 до 12 часов.

В заявлении не было никаких других подробностей об инциденте, но бразильские СМИ писали, что Болсонару поскользнулся в ванной и ударился головой.

Также отмечается, что в этом месяце Болсонару заявил советникам, что чувствует чрезвычайную усталость и попросил сократить его повестку дня до конца года.

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