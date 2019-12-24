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Espreso.tvОбществоПредпосылок к моему увольнению не было, - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Предпосылок к моему увольнению не было, - экс-глава Закарпатской ОГА Бондаренко

Уволенный президентом с должности главы Закарпатской ОГА Игорь Бондаренко сообщил, что о своей отставке узнал сегодня

Об этом сообщает НВ.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", - рассказал он.

24 декабря Зеленский отправил в отставку глав двух ОГА - Закарпатской (Игоря Бондаренко) и Львовской (Маркияна Мальского), назначенных им летом.

Мальский на своей странице в Facebook написал слова благодарности президенту.

"Хочу прежде всего поблагодарить президента Украины и его команду за доверие, которое мне высказали. Взятый темп реформ, учитывая все сложности на пути "перелом систем", является уверенным и решительным", - уточнил он, сообщив, что вернется к адвокатской и научной деятельности.

 

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