Пенсионный фонд выплатил 35 млрд грн
24 декабря, 2019, 18:53
Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий в размере ₴35,5 млрд за декабрь 2019 года
Об этом сообщает ПФУ.
По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что несколько больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.
Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.
Согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн до 1769 грн.
- 93,8% получателей пенсий в Украине получают их в трех крупнейших банках.
- ПФУ осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.
- Ранее пенсионный фонд сообщал, что в связи с повышением прожиточного минимума, автоматически пересчитают пенсии.
- Напомним, недавно суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум по иску правозащитника.
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