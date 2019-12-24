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Espreso.tvОбществоПенсионный фонд выплатил 35 млрд грн

Пенсионный фонд выплатил 35 млрд грн

Пенсионный фонд Украины 24 декабря завершил финансирование пенсий в размере ₴35,5 млрд за декабрь 2019 года

Об этом сообщает ПФУ.

По данным ведомства, на пенсии за декабрь направлено 35,5 млрд грн, что несколько больше, чем в ноябре (35,2) млрд грн.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн до 1769 грн.

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  • 93,8% получателей пенсий в Украине получают их в трех крупнейших банках.
  • ПФУ осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста.
  • Ранее пенсионный фонд сообщал, что в связи с повышением прожиточного минимума, автоматически пересчитают пенсии.
  • Напомним, недавно суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум по иску правозащитника.
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