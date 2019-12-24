ПЦУ не будет проводить рождественские службы 25 декабря
Об этом в комментарии theБабелю сообщили в пресс-службе ПЦУ.
Рождественские богослужения в храмах ПЦУ запланированы на 6 января и 7 января.
В ПЦУ говорят, что не против самого переноса празднования Рождества на 25 декабря, но это несет серьезные риски.
"Из-за перехода может произойти раскол в самой церкви, может произойти разделение на староверов и нововеров. Такие примеры есть в мире. Не все прихожане и священнослужители поддерживают календарную реформу", - объясняют в церкви.
Запад празднует Рождество 25 декабря в результате календарной реформы, которая касается всего года. Поэтому в ПЦУ планируют проводить разъяснительную работу.
"На это нужно время, людям необходимо разъяснить. Календарная реформа предполагает не только изменение даты празднования Рождества, но и других праздников, например, св. Николая", - отметили в пресс служба.
- Представитель ПЦУ Евстратий Зоря считает, что поспешная календарная реформа потенциально законсервирует в Московском патриархате тысячи общин.
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