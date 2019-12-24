Основой трудовых отношений будет контракт, - заместитель Милованова

24 декабря, 2019, 21:20

По новому Трудовому кодексу, который разрабатывает Министерство экономики, основой трудовых отношений станет контракт

Об этом в эфире hromadske заявила заместитель министра экономики Юлия Свириденко.

Законопроект по изменению Трудового кодекса называется "О труде".

"В первую очередь это либерализация трудовых отношений. Мы хотим закрепить, что основой трудовых отношений является трудовой контракт, который обязательно заключается в письменной форме. Примерную форму этого контракта мы отдельным порядком разработаем, чтобы все работники имели возможность прописать и порядок работы, порядок оплаты, отпуск, сезонность и все другие важные вещи", - пояснила Свириденко.

Она рассказала, что в новом кодексе Минэкономики хочет закрепить возможность работать дистанционно, частичную занятость.

"То есть, мы даем более гибкую форму реализации трудовых отношений, также будет аутсорсинг, аутстаффинг. Кстати, все эти определения будут в отдельных изменениях закона о занятости зафиксированы, и все смогут ознакомиться", - сказала заместитель министра.