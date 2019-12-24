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Espreso.tvОбществоНекоторым людям лучше не рождаться: Путина изобразили в рекламе презервативов

Некоторым людям лучше не рождаться: Путина изобразили в рекламе презервативов


фото: platinum_fmd
Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в главной роли

Фото были представлены на странице студии в Instagram .

Слоган рекламы звучит так: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика. Ранее запертыми в резиновое изделие были Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

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