Некоторым людям лучше не рождаться: Путина изобразили в рекламе презервативов

24 декабря, 2019, 14:21

Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в главной роли

Фото были представлены на странице студии в Instagram .

Слоган рекламы звучит так: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика. Ранее запертыми в резиновое изделие были Дональд Трамп и Ким Чен Ын.