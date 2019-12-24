Некоторым людям лучше не рождаться: Путина изобразили в рекламе презервативов
24 декабря, 2019, 14:21
Бразильская студия Platinum Studio создала рекламу презервативов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в главной роли
Фото были представлены на странице студии в Instagram .
Слоган рекламы звучит так: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".
Художники Platinum не первый раз создают рекламу презервативов с использованием этого слогана и политика. Ранее запертыми в резиновое изделие были Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-