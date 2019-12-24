На Луганщине более 80 тыс. человек остались без водоснабжения

24 декабря, 2019, 17:12

Во вторник, 24 декабря, жители Лисичанска, Приволья и Новодружеска остались без водоснабжения из-за отключения "Лисичанскводоканал" от электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

"ООО "Луганское энергетическое объединение" отключило от электроэнергии объекты ЛКСП "Лисичанскводоканал" (насосные станции "Белогоровская", "Сумисна", "РТИ", "Привильнянска", "Погоды"), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье", - говорится в сообщении.

Без водоснабжения остались более 80 тыс. жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

Для решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП "Лисичанскводоканал" совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды.