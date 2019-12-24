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Espreso.tvМирНа Галапагосских островах объявлено чрезвычайное положение из-за разлива нефти

На Галапагосских островах объявлено чрезвычайное положение из-за разлива нефти


фото: twitter
Правительство Эквадора приняло решение о введении чрезвычайного положения на Галапагосских островах, у берегов которых произошел разлив нефти

Об этом сообщает DW.

Крушение баржи с 2500 литрами нефти произошел в районе острова Сан-Кристобаль.

Власти заверили, что делают все необходимое для очищения акватории островов.

"Мы делаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за катастрофы баржи Orса", - заявила глава министерства охраны окружающей среды Рауль Ледешма Уэрта.

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