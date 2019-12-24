Мир начинается с нас, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

24 декабря, 2019, 18:46

Это он сделал в своих соцсетях.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - написал Зеленский.