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Espreso.tvОбществоМир начинается с нас, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Мир начинается с нас, - Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником Рождества Христова

Это он сделал в своих соцсетях.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить", - написал Зеленский.

 

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