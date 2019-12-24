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Espreso.tvОбществоМинистр экономики должен получать $5-10 тысяч, - Милованов

Министр экономики должен получать $5-10 тысяч, - Милованов

Зарплата министра экономики должна составлять от 5 000 до 10000 долларов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы.

"Министр - от $5000 до $10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать глава Минэкономики.

По словам министра, его зарплата сейчас является "неприемлемо маленькой".

"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он.

 

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