Министр экономики должен получать $5-10 тысяч, - Милованов
24 декабря, 2019, 22:30
Зарплата министра экономики должна составлять от 5 000 до 10000 долларов
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы.
"Министр - от $5000 до $10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать глава Минэкономики.
По словам министра, его зарплата сейчас является "неприемлемо маленькой".
"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он.
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