Министр экономики должен получать $5-10 тысяч, - Милованов

24 декабря, 2019, 22:30

Зарплата министра экономики должна составлять от 5 000 до 10000 долларов

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью Лига.Финансы.

"Министр - от $5000 до $10000", - сказал Милованов, отвечая на вопрос, какую зарплату должен получать глава Минэкономики.

По словам министра, его зарплата сейчас является "неприемлемо маленькой".

"Нельзя заниматься самообманом: когда люди принимают решение уровня очень крупного предприятия и мы им платим по 15 000-20 000 гривен, понятно, что мы толкаем их на коррупцию. Или на некомпетентность", - подчеркнул он.