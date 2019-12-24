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Espreso.tvОбществоМексиканского мэра застрелили во время празднования Рождества

Мексиканского мэра застрелили во время празднования Рождества

Мэра города Халапа де Диас Артуро Гарсиа Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере

Об этом сообщила газета El Sol de Mexico, информирует УНИАН.

Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. На праздник пришла группа вооруженных, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он умер. Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.

По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о похищении 18 человек.

Родственники погибших считают, что расследование привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.
 

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