Мексиканского мэра застрелили во время празднования Рождества
Об этом сообщила газета El Sol de Mexico, информирует УНИАН.
Мэр участвовал в праздничном вечере системы комплексного развития семьи. На праздник пришла группа вооруженных, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он умер. Также был убит его зять - работник налоговой службы города Хавьер Терреро.
По данным издания Infobae, ранее мэру предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о похищении 18 человек.
Родственники погибших считают, что расследование привело к тому, что он оказался в опасности. Информация о нем могла попасть в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.
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