Медведев заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится на несколько месяцев
24 декабря, 2019, 13:39
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что строительство российского газопровода "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев
Об этом сообщает российский Интерфакс.
"Мы, конечно, его достроим, никаких сомнений нет, совсем немного осталось", - заявил журналистам Медведев.
"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет - ничего страшного. Это все равно месяца, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше - никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - сказал премьер России.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- По данным немецких СМИ, Берлин прибег к дезинформации, чтобы попытаться помешать подписанию документа.
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
- МИД России обнародовал заявление по поводу введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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