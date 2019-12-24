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Espreso.tvОбществоМедведев заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится на несколько месяцев

Медведев заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится на несколько месяцев

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что строительство российского газопровода "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Мы, конечно, его достроим, никаких сомнений нет, совсем немного осталось", - заявил журналистам Медведев.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все там проложить, ну чуть больше времени на это уйдет - ничего страшного. Это все равно месяца, месяц туда, месяц назад, на несколько месяцев больше - никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - сказал премьер России.

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