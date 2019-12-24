Лукашенко приглашает дать показания в Беларуси спецназовца, который обвинил его в создании "эскадронов смерти"

24 декабря, 2019, 16:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной Юрием Гаравским

Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ., Сообщает DW.

Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБР подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Белорусский президент дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову и прокомментировал соответствующую публикацию. Полная запись их беседы опубликована во вторник, 24 декабря, на сайте радиостанции.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - заявил Александр Лукашенко, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело продолжает существовать".

"Пусть он (Гаравский. - Ред.) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его здесь убьет?" - отметил Лукашенко. Он уточнил, что уже потребовал от главы СК Ивана Носкевича составить соответствующий запрос.

"Немедленно, говорю, спросите, если не дадут, мы его объявим в розыск", - предупредил президент Беларуси.