Лукашенко приглашает дать показания в Беларуси спецназовца, который обвинил его в создании "эскадронов смерти"
Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ., Сообщает DW.
Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБР подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Белорусский президент дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову и прокомментировал соответствующую публикацию. Полная запись их беседы опубликована во вторник, 24 декабря, на сайте радиостанции.
"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - заявил Александр Лукашенко, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело продолжает существовать".
"Пусть он (Гаравский. - Ред.) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его здесь убьет?" - отметил Лукашенко. Он уточнил, что уже потребовал от главы СК Ивана Носкевича составить соответствующий запрос.
"Немедленно, говорю, спросите, если не дадут, мы его объявим в розыск", - предупредил президент Беларуси.
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