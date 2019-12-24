Лукашенко не планирует отменять смертную казнь в Беларуси
Об этом он сказал в интервью российским СМИ.
"Моратория не будет, потому что не имею права, референдум принял это решение. На референдуме. Поэтому референдум может только отменить. Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам, помогает держать вот эту стабильность и разобраться с бандитизмом", - заявил белорусский президент.
При этом он отметил, что в Беларуси есть и пожизненное заключение.
По словам Лукашенко, если "малейшее какое-то подозрение и зацепка, когда они отрицают свою вину, не признаются в убийстве и прочее", тогда назначается пожизненное лишение свободы.
"И многие, отбывая пожизненное заключение, просят, чтобы их направили на смертную казнь. Пожизненное заключение еще большее испытание для человека, потому что они хуже, чем звери содержатся в этой клетке", - добавил он.
- Напомним, что Беларусь является единственной страной Европы, где по сей день сохраняется смертная казнь.
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