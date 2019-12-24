Киевская патрульная полиция недоукомлектована на 34%, - Геращенко
Как передает УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"У нас на сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.
При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.
"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать ", - заявил Геращенко.
В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться.
"Нам нужно больше полицейских", - добавил он.
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