Киевская патрульная полиция недоукомлектована на 34%, - Геращенко

24 декабря, 2019, 20:42

В Министерстве внутренних дел заявляют, что кадровый состав патрульной полиции в Киеве недоукомплектован на 34%

Как передает УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас на сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских", - сказал Геращенко.

При этом он пояснил, почему сложилась такая ситуация.

"Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки - 17-18 тыс. гривен... И поэтому многие патрульных полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать ", - заявил Геращенко.

В этой связи заместитель министра отметил, что в МВД надеются, что в следующем году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться.

"Нам нужно больше полицейских", - добавил он.

