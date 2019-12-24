Кредиты на жилье под 3% на 20 лет - Зеленский рассказал о новой государственной программе для АТОшников и переселенцев
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета развития общин и территорий, передает издание "Интерфакс".
По словам президента, в следующем году будут реализованы важные государственные программы для ветеранов АТО / ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взноса до 6% стоимости жилья, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО / ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО / ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", - сказал Зеленский
Зеленский отметил, что для реализации этой инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.
- Напомним, 24 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований", который предусматривает автоматическое увольнение действующего директора ГБР Романа Трубы
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