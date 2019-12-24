Кредиты на жилье под 3% на 20 лет - Зеленский рассказал о новой государственной программе для АТОшников и переселенцев

24 декабря, 2019, 15:46

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета развития общин и территорий, передает издание "Интерфакс".

По словам президента, в следующем году будут реализованы важные государственные программы для ветеранов АТО / ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взноса до 6% стоимости жилья, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО / ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО / ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья", - сказал Зеленский

Зеленский отметил, что для реализации этой инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.