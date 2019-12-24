Красный цвет и голые тела: группа KAZKA представила страстный клип от Бадоева
Сообщает Еспресо.TV .
"Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым" (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип", - говорится на странице группы в Facebook.
Клип наполнен оранжевыми и красными цветами, нитками, иголками и обнаженными телами. Солистка группы в кадре появляется в соблазнительном образе с мокрыми волосами и в приталенном платье.
"Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стесняться собственных чувств. Только гореть", - описали свое творение исполнители на YouTube.
Ранее украинская группа KAZKA вслед за песней "Палала" презентовала еще один трек "Грай" из нового альбома "NIRVANA".
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