Космические силы США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса

24 декабря, 2019, 16:08

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уже в 64 раз будет отслеживать координаты саней Санта-Клауса в режиме реального времени

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается более 140 тысяч звонков от детей и их родителей волонтерам, которые будут проверять местонахождение Санта-Клауса.

Как правило, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству США, Федеральное управление гражданской авиации США выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны. Об этом решении обычно объявляет министр транспорта США, заявляя, что санки Санта-Клауса не будут создавать помех гражданской авиации.

Традицию отслеживания Санты продолжают с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, на который дети могли звонить американском Святому Николаю. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования Военно-воздушных сил США. Сотрудники центра, чтобы не разочаровывать детей, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.