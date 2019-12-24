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Espreso.tvОбществоКосмические силы США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса

Космические силы США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса


фото: wikiwand
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уже в 64 раз будет отслеживать координаты саней Санта-Клауса в режиме реального времени

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается более 140 тысяч звонков от детей и их родителей волонтерам, которые будут проверять местонахождение Санта-Клауса.

Как правило, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству США, Федеральное управление гражданской авиации США выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны. Об этом решении обычно объявляет министр транспорта США, заявляя, что санки Санта-Клауса не будут создавать помех гражданской авиации.

Традицию отслеживания Санты продолжают с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, на который дети могли звонить американском Святому Николаю. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования Военно-воздушных сил США. Сотрудники центра, чтобы не разочаровывать детей, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.

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