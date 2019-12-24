Космические силы США начали отслеживать маршрут Санта-Клауса
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ожидается более 140 тысяч звонков от детей и их родителей волонтерам, которые будут проверять местонахождение Санта-Клауса.
Как правило, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству США, Федеральное управление гражданской авиации США выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны. Об этом решении обычно объявляет министр транспорта США, заявляя, что санки Санта-Клауса не будут создавать помех гражданской авиации.
Традицию отслеживания Санты продолжают с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, на который дети могли звонить американском Святому Николаю. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования Военно-воздушных сил США. Сотрудники центра, чтобы не разочаровывать детей, добавили новую задачу к своей оборонной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.
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