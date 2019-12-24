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Espreso.tvСпортКонкурент Зинченко пришел на послематчевом интервью в "бабушкином" платке

Конкурент Зинченко пришел на послематчевом интервью в "бабушкином" платке


фото: twitter
Конкурент украинского футболиста Александра Зинченко в борьбе за позицию левого защитника "Манчестер Сити" француз Бенжамен Мэнди давал послематчевое интервью в женском платке

Фото одноклубника по английскому клубу выложил в twitter Ляпорт.

Он тегнул Мэнди и написал "Объясни?".

Французский футболист позже сказал, что часто носит платок, а сегодня надел его и после матча.

"Я часто ношу это, просто забываю дома. Сегодня вот взял с собой", - пояснил Мэнди.

Английские СМИ выяснили, что мода надевать мужчинам женские платки вышла из рэп-культуры.

 

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