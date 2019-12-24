Конкурент Зинченко пришел на послематчевом интервью в "бабушкином" платке
24 декабря, 2019, 17:25
Конкурент украинского футболиста Александра Зинченко в борьбе за позицию левого защитника "Манчестер Сити" француз Бенжамен Мэнди давал послематчевое интервью в женском платке
Фото одноклубника по английскому клубу выложил в twitter Ляпорт.
Он тегнул Мэнди и написал "Объясни?".
Французский футболист позже сказал, что часто носит платок, а сегодня надел его и после матча.
"Я часто ношу это, просто забываю дома. Сегодня вот взял с собой", - пояснил Мэнди.
Английские СМИ выяснили, что мода надевать мужчинам женские платки вышла из рэп-культуры.
Explain @ benmendy23 ? pic.twitter.com/uGzBTfM0fH- Aymeric Laporte (@Laporte) December 21, 2019
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