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Espreso.tvОбществоКняжицкий: мы не видим от НАБУ и САП возбужденных дел против ГБР и Офиса президента после обнародованных пленок

Княжицкий: мы не видим от НАБУ и САП возбужденных дел против ГБР и Офиса президента после обнародованных пленок

Очень странно, что президент Зеленский не реагирует на обнародованные записи разговора главы ГБР и представителей Офиса Президента. Он должен совершить определенные действия в отношении работника своего офиса, который, вероятно, нарушает закон. Странно, что на это никак не реагирует НАБУ и САП, ведь фактов коррупции в этих записях есть множество

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, комментируя обнародованные недавно записи разговоров директора ГБР.

По его словам, ГБР используют как антиоппозиционное пиар-агентство с элементами силового органа.

"Очень жаль, потому что компрометируется новосозданный орган, который должен разгрузить СБУ и Нацполицию, и к нему должно быть доверие. Но после обнародования этих пленок доверие абсолютно уничтожено", - отметил Княжицкий.

Народный депутат отметил, что президент до сих пор не подписал указ об увольнении главы ГБР Романа Трубы на основании принятого закона о перезагрузке ГБР.

"Такое впечатление, что не все задачи он (Труба - ред) выполнил. И мы сейчас видим обыски в офисе партии "Европейская Солидарность", - отметил депутат. По его словам, особенно опасно то, что общество никак не реагирует на вопиющий факт высшей государственной коррупции.

"Нет громких журналистских расследований, молчат антикоррупционеры и общественные деятели. Общественная спячка является следствием гибридной войны, которую вела Россия в последние годы против проукраинских общественных и политических деятелей", - подытожил Княжицкий.

Напомним, что недавно в интернете появилась аудиозапись разговора директора Государственного бюро расследований Романа Трубы с заместителем Офиса президента Андреем Смирновым, который от имени своего руководителя Андрея Богдана дает очередные приказы главе ГБР, что является прямым нарушением законодательства.

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