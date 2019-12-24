Кабмин проводит экстренное заседание по газу, - Гончаренко
24 декабря, 2019, 21:32
Правительство собралось на экстренное заседание по газовым переговорам с Российской Федерацией
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
По его словам, заседание пройдет в закрытом формате.
"В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрыт - ДСП (для служебного пользования)", - говорится в сообщении.
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