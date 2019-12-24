 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГосударственный долг вырос на $1 млрд за последний месяц - Минфин

Государственный долг вырос на $1 млрд за последний месяц - Минфин


фото: reuters
В ноябре 2019 года государственный долг Украины вырос на $1 млрд. Сейчас он составляет $82,83 млрд

Такие данные приводятся в долговой статистике Министерства финансов Украины, сообщает Hromadske.

Большую часть долга должно выплатить государство - $72,82 млрд. Остальные $10 млрд государство гарантировало.

По источникам происхождения долга преобладает внешняя задолженность государства. По состоянию на начало декабря 2019 года она составляла эквивалент $38,95 млрд. Внутренних долгов правительства на $33,88 млрд.

Интересно, что в гривневом эквиваленте размер государственного долга Украины в ноябре 2019 года наоборот сократился: с 2,045 триллиона гривен до 1,99 триллиона гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать