Государственный долг вырос на $1 млрд за последний месяц - Минфин

24 декабря, 2019, 17:58

В ноябре 2019 года государственный долг Украины вырос на $1 млрд. Сейчас он составляет $82,83 млрд

Такие данные приводятся в долговой статистике Министерства финансов Украины, сообщает Hromadske.

Большую часть долга должно выплатить государство - $72,82 млрд. Остальные $10 млрд государство гарантировало.

По источникам происхождения долга преобладает внешняя задолженность государства. По состоянию на начало декабря 2019 года она составляла эквивалент $38,95 млрд. Внутренних долгов правительства на $33,88 млрд.

Интересно, что в гривневом эквиваленте размер государственного долга Украины в ноябре 2019 года наоборот сократился: с 2,045 триллиона гривен до 1,99 триллиона гривен.