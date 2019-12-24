Государственный долг вырос на $1 млрд за последний месяц - Минфин
24 декабря, 2019, 17:58
В ноябре 2019 года государственный долг Украины вырос на $1 млрд. Сейчас он составляет $82,83 млрд
Такие данные приводятся в долговой статистике Министерства финансов Украины, сообщает Hromadske.
Большую часть долга должно выплатить государство - $72,82 млрд. Остальные $10 млрд государство гарантировало.
По источникам происхождения долга преобладает внешняя задолженность государства. По состоянию на начало декабря 2019 года она составляла эквивалент $38,95 млрд. Внутренних долгов правительства на $33,88 млрд.
Интересно, что в гривневом эквиваленте размер государственного долга Украины в ноябре 2019 года наоборот сократился: с 2,045 триллиона гривен до 1,99 триллиона гривен.
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