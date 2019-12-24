Google Chrome будет предупреждать пользователей о краже пароля
24 декабря, 2019, 17:58
В последней версии веб-браузера Google Chrome обнаружили утечки паролей пользователей
Об этом сообщает Gizchina.
"Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта", - говорится в сообщении.
Браузер уже начал сообщать пострадавшим пользователям с помощью всплывающего окна с просьбой немедленно сменить пароли. Хотя предупреждение начало распространяться только для индийских пользователей.
Пока Google не прокомментировал, будут ли восстановлены утраченные данные нарушенных пользователей, но новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновить.
- Компания Google недавно выпустила свою последнюю версию Chrome. Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых - замораживание вкладок и защита от фишинга.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-