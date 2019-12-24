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Espreso.tvОбществоGoogle Chrome будет предупреждать пользователей о краже пароля

Google Chrome будет предупреждать пользователей о краже пароля


фото: akket
В последней версии веб-браузера Google Chrome обнаружили утечки паролей пользователей

Об этом сообщает Gizchina.

"Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта", - говорится в сообщении.

Браузер уже начал сообщать пострадавшим пользователям с помощью всплывающего окна с просьбой немедленно сменить пароли. Хотя предупреждение начало распространяться только для индийских пользователей.

Пока Google не прокомментировал, будут ли восстановлены утраченные данные нарушенных пользователей, но новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновить.

  • Компания Google недавно выпустила свою последнюю версию Chrome. Chrome 79 предлагает множество функций, основные из которых - замораживание вкладок и защита от фишинга.
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