Google Chrome будет предупреждать пользователей о краже пароля

24 декабря, 2019, 17:58

В последней версии веб-браузера Google Chrome обнаружили утечки паролей пользователей

Об этом сообщает Gizchina.

"Измените свой пароль. Нарушение данных на сайте или в приложении раскрыло пароль. Chrome рекомендует изменить пароль для сайта", - говорится в сообщении.

Браузер уже начал сообщать пострадавшим пользователям с помощью всплывающего окна с просьбой немедленно сменить пароли. Хотя предупреждение начало распространяться только для индийских пользователей.

Пока Google не прокомментировал, будут ли восстановлены утраченные данные нарушенных пользователей, но новый патч устранил проблему, и браузер уже можно обновить.