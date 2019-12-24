Дело "Хизб ут-Тахрир": адвокаты собираются обжаловать приговор в ЕСПЧ и ООН

24 декабря, 2019, 20:22

Адвокаты фигурантов первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" намерены обращаться в международные инстанции с жалобами

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

"Сторона защиты изложила свои аргументы, почему она считает приговор Северо-Кавказского военного окружного суда Ростова-на-Дону незаконным. Всем нашим подзащитным была снижена мера наказания на полгода, что сторона защиты не расценивает как значительное достижение. После получения приговора на руки, адвокаты будут подавать жалобу в Европейский суд по правам человека", - рассказала Гемеджи.

Она уточнила, что, возможно, жалобы будут подавать и в комитеты ООН, где "мы будем продолжать доказывать невиновность своих подзащитных и нарушение ряда статей Европейской конвенции".

Защитница уточнила, что возможен обмен удерживаемыми решит вопрос "политических преследований только временно, но не решит проблему глобально".

"Если рассматривать обмен как возможное решение данной проблемы, то для родственников политзаключенных - это было бы большим подспорьем, когда семьи могли бы воссоединиться. Но обмен, к сожалению, не решает глобально всей проблемы. И после того, как освободят одних, возможно уголовное преследование других активистов", - отметила Гемеджи.

Верховный суд России при рассмотрении апелляционной жалобы 24 декабря изменил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа). Сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом Узеир Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев заключения, Рустам Исмаилов - 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемаденов - 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов - 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.